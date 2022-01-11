Популярний романтичний серіал Емілі в Парижі від Netflix продовжили одразу на два сезони. Про це повідомила акторка Лілі Коллінз, яка грає головну героїню.

– Прокинулася раніше, щоб повідомити вам дуже цікаві новини… Серіал Емілі в Парижі продовжили на 3-й та 4-й сезони! Щиро люблю вас усіх, дякую за неймовірну підтримку. Серйозно, не можу чекати більшого. Мерсі боку! – пописала акторка свої знімки до Instagram.

На фото дівчина позує у футболці зі своїм фото, де вона грає Емілі у серіалі.

Багато користувачів мережі зраділи цій новині, але прем’єра другого сезону 22 грудня викликали спірні емоції в українців. У нових серіях показали киянку Петру, яка розлютила багатьох своєю поведінкою та невіглаством.

У серіалі українку представили як особистість без почуття смаку та гідності – на таких ролях і будуються уявлення про нас за кордоном.

Навіть міністр культури України Олександр Ткаченко висловив своє невдоволення Netflix – він наголосив, що у світі українців не повинні бачити як тих, хто краде чи боїться депортації. За заявою Олександра, йому відповіли дуже дипломатично і пообіцяли тісно співпрацювати для запобігання подібним випадкам.