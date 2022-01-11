Популярный романтический сериал Эмили в Париже от Netflix продлили сразу на два сезона. Об этом сообщила актриса Лили Коллинз, которая играет главную героиню.

— Проснулась пораньше, чтобы сообщить вам очень интересные новости… Сериал Эмили в Париже продлили на 3-й и 4-й сезоны! Искренне люблю вас всех, большое спасибо за невероятную поддержку. Серьезно, не могу ждать большего. Мерси боку! — пописала актриса свои снимки в Instagram.

На фото девушка позирует в футболке со своим фото, где она играет Эмили в сериале.

Многие пользователи сети обрадовались этой новости, но премьера второго сезона 22 декабря вызвали спорные эмоции у жителей Украины. В новых сериях показали киевлянку Петру, которая разозлила многих своим поведением и невежеством.

В сериале украинку представили как личность без чувства вкуса и достоинства — на таких ролях и строятся представления о нас за рубежом.

Даже министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил свое недовольство Netflix — он подчеркнул, что в мире украинцев не должны видеть как тех, кто ворует или боится депортации. По заявлению Александра, ему ответили очень дипломатично и пообещали более тесно сотрудничать для предотвращения подобных случаев.