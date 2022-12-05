Стримінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер серіалу Відьмак: Кровне походження. У ньому очікується чотири серії, прем’єра яких запланована на 25 грудня.

Дії в приквелі розвиваються за 1 200 років до подій в оригіналі – до пригод Геральта. І розкажуть про магічне явище сполучення сфер, що об’єднало світи людей, ельфів, монстрів. Конкретніше – йтиметься про сім військових, які дають відсіч тирану.

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У головних ролях – Мішель Єо, Софія Браун, Лоуренс О’фурейн, Джейкоб Коллінс-Леві та інші.

Раніше ми писали про те, що 3 сезон Відьмака вийде влітку 2023 року. Він продовжить історію Геральта з Рівії, Цирі та Єннефер.