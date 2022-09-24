3 сезон серіалу Відьмак вийде влітку 2023 року. Про це стало відомо на великій вересневій презентації Tudum від Netflix.

Про третій сезон Відьмака відомо небагато, але він продовжить історію Геральта з Рівії (Генрі Кавіл), Цирі (Фрея Аллан) і Єннефер (Аня Чалотра). До акторського складу приєдналися Роббі Амелл, Мен’єр Чжан, Г’ю Скіннер і Крістель Елвін.

Серіал-приквел під назвою Відьмак: Походження крові глядачі побачать раніше – 25 грудня 2022 року. Сюжет розповість про жінку-воїна Ейлу, яка охороняла королеву, але втекла від неї, щоб стати музикантом. Події приквелу розгортатимуться за 1200 років до початку пригод Геральта.

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До слова, перший трейлер серіалу-приквелу Відьмак: Походження показали ще після виходу другого сезону Відьмака.