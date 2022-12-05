Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

Netflix показал полноценный трейлер сериала Ведьмак: Происхождение

5 декабря 2022, 11:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Відьмак

Стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер сериала Ведьмак: Происхождение. В нем ожидается четыре серии, премьера которых запланирована на 25 декабря.

Действия в приквеле развиваются за 1 200 лет  до событий в оригинале — до приключений Геральта. И расскажут о магическом явлении Сопряжение сфер, объединившем миры людей, эльфов, монстров. Конкретнее — речь пойдет о семи военнах, которые дают отпор тирану.

Сейчас смотрят

В главных ролях — Мишель Йео, София Браун, Лоуренс О’Фуорейн, Джейкоб Коллинс-Леви и другие.

Ранее мы писали о том, что 3 сезон Ведьмака выйдет летом 2023 года. Он продолжит историю Геральта из Ривии, Цири и Йеннифэр.

Читайте также:
Netflix показал полноценный трейлер сериала Ведьмак: ПроисхождениеЗаменит Лиам Хемсворт: Генри Кавилл покинет Ведьмака

Теги
Відьмак Трейлер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь