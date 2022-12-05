Стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер сериала Ведьмак: Происхождение. В нем ожидается четыре серии, премьера которых запланирована на 25 декабря.

Действия в приквеле развиваются за 1 200 лет до событий в оригинале — до приключений Геральта. И расскажут о магическом явлении Сопряжение сфер, объединившем миры людей, эльфов, монстров. Конкретнее — речь пойдет о семи военнах, которые дают отпор тирану.

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В главных ролях — Мишель Йео, София Браун, Лоуренс О’Фуорейн, Джейкоб Коллинс-Леви и другие.

Ранее мы писали о том, что 3 сезон Ведьмака выйдет летом 2023 года. Он продолжит историю Геральта из Ривии, Цири и Йеннифэр.