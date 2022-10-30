Генрі Кавілл покине акторський склад серіалу Відьмак від Netflix. У четвертому сезоні його замінить інший актор, а саме – Ліам Гемсворт.

У своїх профілях в Instagram Кавілл і Гемсворт обговорили майбутні зміни.

– Моя подорож як Ґеральта з Рівії була наповнена монстрами та пригодами, і, на жаль, я складаю свій медальйон та свої мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт візьме на себе мантію Білого Вовка… Ліам, дорогий, у цього персонажа така дивовижна глибина, насолоджуйтеся зануренням, – зазначив Генрі.

Гемсворт у свою чергу сказав, що він на сьомому небі від щастя через можливість зіграти роль Ґерольда, оскільки є фанатом Відьмака.

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– Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і я маю честь, що він передає мені поводи і дозволяє мені взяти леза Білого Вовка для наступної глави його пригод. Генрі, я був твоїм шанувальником протягом багатьох років і був натхненний тим, що ти приніс цьому персонажу. Можливо, у мене є кілька великих проблем, але я дійсно схвильований тим, що вступаю в світ Відьмака, – зазначив Ліам в Instagram.

Чому Генрі покидає серіал – невідомо, але швидше за все через те, щоб звільнити графік для зйомок в ролі Супермена.

Зазначимо, третій сезон Відьмака вийде влітку 2023 року. Він продовжить історію Ґеральта з Рівії, Цірі та Йеннефер. До акторського складу приєдналися Роббі Амелл, Меньер Чжан, Г’ю Скіннер і Крістель Елвін.