Netflix “похоронил” украинского писателя и военного Павла Вышебабу в новом сериале

Компания Netflix “похоронила” украинского писателя и военного Павла Вышебабу, который сейчас боронит страну от РФ. Украинец уже отреагировал на такое решение стриминговой платформы.

Так, на Netflix вышел польский документальный сериал Матеря войны, в конце которого рассказывается история Вышебабы — режиссеры картины буквально похоронили писателя. В ролике четко было сказано — он погиб под Северодонецком.

Такой контент, вводящий в заблуждение, сильно удивил поклонников и близких Павла — они показали ему ролик, после чего и сам боец отреагировал на свою драматическую гибель в сериале.

— Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Этот сериал оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео — звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком, — начал свою мысль писатель.

Павел подшучивает — концовка получилась драматической, но есть один нюанс. Он добавил, что продолжить боронить Украину в лавах 68 бригады. Вышебабе удалось наладить контакт с создателями сериала — они пообещали исправить концовку и рассмотреть возможность помощи его бригаде.

Это далеко не первая ошибка стриминговой платформы, которая касается украинцев или истории нашей страны. К примеру, в конце 2022 года Netflix изобразил князя Ярослава Мудрого королем северной России в промо сериала Викинги: Вальхалла.