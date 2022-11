Netflix назвав князя Ярослава Мудрого королем північної Росії у промо до серіалу Вікінги: Вальгалла. Компанія нещодавно озвучила дату серіалу 12 січня, але навколо проєкту вже спалахує скандал.

Так, щоби підігріти інтерес фанатів до нового серіалу, представники Netflix вирішили познайомити публіку з героями, які з’являться на екранах. Серед персонажів показали й князя Ярослава Мудрого, якого назвали королем північної Росії.

King Yaroslav the Wise, the warrior ruler of Northern Russia, and uncle of both Olaf and Harald pic.twitter.com/UowwZZ62UY

— Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) November 21, 2022