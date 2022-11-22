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Кіно та серіали

Netflix назвав князя Ярослава Мудрого королем північної Росії у новому серіалі: українці знайшли що відповісти

22 Листопада 2022, 18:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Викинги Вальхалла

Netflix назвав князя Ярослава Мудрого королем північної Росії у промо до серіалу Вікінги: Вальгалла. Компанія нещодавно озвучила дату серіалу 12 січня, але навколо проєкту вже спалахує скандал.

Так, щоби підігріти інтерес фанатів до нового серіалу, представники Netflix вирішили познайомити публіку з героями, які з’являться на екранах. Серед персонажів показали й князя Ярослава Мудрого, якого назвали королем північної Росії.

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– Король Ярослав Мудрий, воїн-правитель Північної Росії, дядько Олафа та Гаральда, – повідомляється у публікації від Netflix.

Відомо, що стрімінгова платформа позиціює Вікінги: Вальгалла як американський серіал у жанрі історичної драми. Схоже, сценаристи в історії розібралися не до кінця. Проєкт є спінофом до серіалу Вікінги, який вразив публіку ще 2013 року.

Користувачі вже відреагували на образливу публікацію:

  • Netflix грає на піаніно російської пропаганди.
  • Коли правив Ярослав, такої країни, як Росія, не існувало.
  • Ярослав Мудрий був великим князем київським із 1019 року до своєї смерті. У той час коли Росії взагалі не існувало. Київська Русь – не Росія.

Проте Netflix продовжує додавати український контент на платформу. Тепер користувачі можуть насолодитися фільмами та серіалами з українською озвучкою. 10 фільмів на Netflix українською мовою – на Фактах ICTV.

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