Стрімінгова платформа Netflix опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів 2022 року. Так, перші місця посіли не найпопулярніші проєкти в Україні.

Лідером серед серіалів виявився Ми всі мертві. Це південнокорейський серіал, який розповість про студентів. Вони намагаються вижити під час спалаху зомбі-вірусу, який замкнув їх у школі.

Серед англомовних серіалів на першому місці – Дивні дива 4 сезон.

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Щодо фільмів, то у всьому світі найчастіше на Netflix дивилися норвезький фільм Тролль. За сюжетом будівельники пробуджують величезного троля, який починає сіяти хаос навколо.

Серед англомовних лідером виявився Сіра людина. Історія розповість про спецагента, який дізнається надто багато інформації, і сам стає метою для влади.

Більш детально рейтинги виглядають так:

Топ англомовних серіалів 2022 року на Netflix:

Дивні дива (Stranger Things), 4-й сезон. Венздей (Wednesday), 1-й сезон. Дамер (Dahmer). Бріджертони (Bridgerton), 2-й сезон. Винаходячи Анну (Inventing Anna). Озарк (Ozark), 4-й сезон. Спостерігач (The Watcher). Пісочна людина (The Sandman). Академія Амбрелла (The Umbrella Academy), 3-й сезон. Рівер (Virgin River), 4-й сезон.

Топ іноземних серіалів 2022 року на Netflix:

Ми всі мертві (All of Us Are Dead), 1-й сезон. Незвичайний адвокат У Ен У (Extraordinary Attorney Woo), 1-й сезон. Вкрадене серце (The Marked Heart), 1-й сезон. Поки гроші не розлучать нас (Till Money Do Us Part), 1-й сезон. Еліта (Elite), 5-й сезон. Сильна спека (High Heat), 1-й сезон. Імператриця (The Empress), 1-й сезон. Ділова пропозиція (Business Proposal), 1-й сезон. Ентревіас (Wrong Side of the Tracks), 1-й сезон. Ласкаво просимо до раю (Welcome to Eden), 1-й сезон.

Найкращі англомовні фільми Netflix у 2022 році:

Сіра людина (The Gray Man). Проєкт “Адам” (The Adam Project). Пурпурні серця (Purple Hearts). Прорватися у НБА (Hustle). Аферист із Tinder (The Tinder Swindler). Морський монстр (The Sea Beast). Енола Голмс 2 (Enola Holmes 2). Випускний клас (Senior Year). Людина з Торонто (The Man from Toronto). Денна зміна (Day Shift).

Найкращі іноземні фільми на Netflix у 2022 році:

Троль (Troll). На Західному фронті без змін (All Quiet on the Western Front). Чорний краб (Black Crab). Із мого вікна (Through My Window). Жарти у бік 2 (The Takedown). Кохання для дорослих (Loving Adults). Картер (Carter). Мене звуть Помста (Me Name is Vendetta). Не знайти спокою (Restless). Лють (Furioza).

Нагадаємо, що нещодавно на Netflix вийшов міні-серіал Відьмак: Кровне походження. Це приквел до однойменного серіалу про Геральта з Рівії, який користується популярністю в усьому світі. Щоправда, проект дуже погано оцінили як критики, так і глядачі.