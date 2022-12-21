Microsoft планує придбати стримінгову платформу Netflix. Генеральний директор технологічної компанії Сатья Наделла може оголосити про цю ідею вже на початку 2023 року.

Щоправда, про подробиці потенційної угоди не повідомляється. Хоча на можливе поглинання стримінгової платформи вказують одразу кілька нюансів. Наприклад, президент Microsoft Бред Сміт є членом ради директорів Netflix. Останнім часом корпорації також тісно співпрацюють у плані реклами, і за останні роки Netflix оголосила про свої плани вийти на ринок ігрової індустрії, придбавши кілька профільних студій для розробки контенту.

Враховуючи, що Microsoft активно просуває Xbox та ігри для консолей, Netflix може стати дуже близьким партнером у цій справі.

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Також раніше технологічний гігант заявив про розвиток хмарних та стрімінгових технологій, що є чи не головним родом діяльності Netflix, лише з акцентом на медіаконтент.

Крім масової скупки конкурентів та сторонніх компаній, Microsoft допомагає Україні із захистом в умовах війни. Раніше експерти з кібербезпеки корпорації попередили, що РФ взимку збільшить інтенсивність атак на цифрову інфраструктуру України та союзних країн. Так, активність хакерів із Росії спостерігали з боку Польщі у листопаді цього року, і це лише початок.