Стриминговая платформа Netflix опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года. Так, первые места заняли не самые популярные проекты в Украине.

Лидером среди сериалов оказался Мы все мертвы. Это южнокорейский сериал, который расскажет о студентах. Они пытаются выжить во время вспышки зомби-вируса, которая замкнула их в школе.

Среди англоязычных сериалов на первом месте — Очень странные дела 4 сезон.

Сейчас смотрят

Что касается фильмов, то во всем мире чаще всего на Netflix смотрели норвежский фильм Тролль. По сюжету, строители пробуждают огромного тролля, который начинает сеять хаос вокруг.

Среди англоязычных лидером оказался Серый человек. История расскажет о спецагенте, который узнает слишком много информации, и сам становится целью для властей.

Так, более подробно рейтинги выглядят следующим образом:

Топ англоязычных сериалов 2022 года на Netflix:

Очень странные дела (Stranger Things), 4-й сезон. Уэнсдэй (Wednesday), 1-й сезон. Дамер (Dahmer). Бриджертоны (Bridgerton), 2-й сезон. Изобретая Анну (Inventing Anna). Озарк (Ozark), 4-й сезон. Наблюдатель (The Watcher). Песочный человек (The Sandman). Академия Амбрелла (The Umbrella Academy), 3-й сезон. Виргин Ривер (Virgin River), 4-й сезон.

Топ иностранных сериалов 2022 года на Netflix:

Мы все мертвы (All of Us Are Dead), 1-й сезон. Необычный адвокат У Ён У (Extraordinary Attorney Woo), 1-й сезон. Украденное сердце (The Marked Heart), 1-й сезон. Пока деньги не разлучат нас (Till Money Do Us Part), 1-й сезон. Элита (Elite), 5-й сезон. Сильная жара (High Heat), 1-й сезон. Императрица (The Empress), 1-й сезон. Деловое предложение (Business Proposal), 1-й сезон. Энтревиас (Wrong Side of the Tracks), 1-й сезон. Добро пожаловать в рай (Welcome to Eden), 1-й сезон.

Лучшие англоязычные фильмы Netflix в 2022 году:

Серый человек (The Gray Man). Проект “Адам” (The Adam Project). Пурпурные сердца (Purple Hearts). Прорваться в НБА (Hustle). Аферист из Tinder (The Tinder Swindler). Морской монстр (The Sea Beast). Энола Холмс 2 (Enola Holmes 2). Выпускной класс (Senior Year). Человек из Торонто (The Man from Toronto). Дневная смена (Day Shift).

Лучшие иностранные фильмы на Netflix в 2022 году:

Тролль (Troll). На Западном фронте без перемен (All Quiet on the Western Front). Черный краб (Black Crab). Из моего окна (Through My Window). Шутки в сторону 2 (The Takedown). Любовь для взрослых (Loving Adults). Картер (Carter). Меня зовут Месть (Me Name is Vendetta). Не найти покоя (Restless). Ярость (Furioza).

Напомним, что недавно на Netflix вышел мини-сериал Ведьмак: Происхождение. Это приквел к одноименному сериалу о Геральте из Ривии, который пользуется популярностью во всем мире. Правда, проект очень плохо оценили как критики, так и сами зрители.