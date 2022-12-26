На стриминговой платформе Netflix вышел мини сериал Ведьмак: Происхождение. Это приквел к одноименному сериалу о Геральте из Ривии, который пользуется популярностью во всем мире.

Сезон включает в себя 4 коротких серии — они длятся от 40 минут до часа. Известно, что проект доступен с украинским языком и озвучкой. Впрочем, на Netflix не спешат переводить сериал на русский язык — жителям РФ придется довольствоваться только субтитрами.

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Действие разворачивается за 1200 лет до событий оригинального Ведьмака. История расскажет о семи воинах, которые совместными силами решили дать отпор тирану и освободить земли от оккупации.

Правда, зрители и критики не оценили новый проект от Netflix. На сайте Rotten Tomatoes Ведьмак: Происхождение критики оценили на 35 баллов из 100, а зрители — всего в 10 из 100.

Пока что это самый низкооцененный сериал от Netflix по вселенной Геральта из Ривии.

Если говорить о популярных проектах, то у сериала Уэнсдей есть все шансы стать лидером на платформе. История о загадочной девочке продолжает набирать популярность и уже вошла в пятерку самых популярных на Netflix за всю историю.