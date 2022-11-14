Із початку повномасштабної війни українці принципово відмовляються від російськомовного контенту. У книжкових магазинах збільшується кількість книг з українським перекладом, а світові провайдери створюють український дубляж для своїх фільмів та серіалів.

Топ-10 фільмів від Netflix з українською озвучкою – в матеріалі Фактів ICTV.

День “Так”

Зараз дивляться

Торреси – щасливе подружжя, яке виховує трьох чудових дітей Кеті, Нандо і Лайлу. Вони вважають себе суворими, але справедливими батьками.

Коли подружжя помічає, як їхні діти стають холодними та байдужими особистостями, вони вирішують змінити підхід до виховання.

Еллісон та Карлос Торрес встановили правила за якими, в найближчі 24 години кажуть Так на будь-яку пропозицію дітей.

Комедія, сповнена жартами та веселими моментами, прекрасно підійде для вечірнього перегляду.

Армія злодіїв

Стрічка від режисера Зака Снайдера вже понад рік доступна в українському перекладі.

Фільм є приквелом до зомбі-бойовика Армія мерців, що вийшов українською у травні 2021 року. Сюжет побудовано навколо серії пограбувань таємничих сейфів, за якими полює група викрадачів на чолі з Гвенделін і Гансом Ваґнером.

Спроби крадіжки відбуваються просто під час нападу зомбі. Закручений та цікавий сюжет, естетична картинка та легкі нотки гумору – усе це присутнє в стрічці Армія злодіїв.

Пара на свята

Романтична американська стрічка від режисера Джона Вайтселла. Сюжет закручений навколо історії двох ентузіастів, яких поєднала нелюбов до свят.

Пара переконана, що зможе підтримувати платонічні стосунки без романтичних натяків цілий рік. Проте почуття та проведений разом час вирішують за них.

Жінка у вікні

Анна Фокс страждає на агорафобію – страх відкритого простору. Цілими днями жінка проводить вдома, тому має дивне хобі – спостерігати за сусідами через вікно.

В один з вечорів Анна стає свідком вбивства, проте поліція не вірить жінці, тому вона починає власне розслідування.

Психологічний трилер наповнений цікавими сюжетними лініями та несподіваними сюжетними поворотами.

Будка поцілунків

Підліткова романтична комедія від режисера Вінса Марчелло. В основу сюжету покладено історію кохання двох друзів, які спілкуються з дитинства.

Фільм – класична американська комедія, наповнена типовими підлітковими проблемами. Перше кохання, розбите серце, дружба та булінг – усе це є в сюжеті Будки поцілунків.

Енола Голмс

Нова екранізація історії Артура Конана Дойля про Шерлока Холмса.

У цьому фільмі головною героїнею стає молодша сестра відомого детектива Енола, яка шукає свою матір у вікторіанському Лондоні.

Цікаво, що Шерлок та його старший брат Майкрофт теж зʼявляються у стрічці, проте розплутувати головну сюжетну таємницю доводиться їхній сестрі.

Найщасливіша дівчина на світі

Ідеальне нью-йоркське життя письменниці дає тріщину, коли документальний фільм про реальний злочин змушує її заново переживати страшні події, що сталися з нею в школі.

Українка Міла Куніс грає у цій напруженій драмі головну роль. Стрічка знята за мотивами бестселера Джессіки Кнолл, яка також є авторкою сценарію.

Не спати

На Землі трапляється таємнича катастрофа, яка позбавляє людей можливості засинати. Крім того, вся земна електроніка вийшла з ладу.

У центрі сюжету колишня військовослужбовиця Джил, яка намагається врятувати доньку. Дитина Джил – єдина серед усіх може засинати, крім того у дівчинки відкриваються таємничі надприродні сили.

Стрічка має закручений сюжет, вона наповнена пригодами та цікавими поворотами.

Не дивіться вгору

Американська комедія в жанрі політичної сатири від режисера Адама Мак-Кея. У головних ролях Дженніфер Лоренс, Леонардо ді Капріо, Меріл Стріп та інші.

Фільм розповідає історію двох астрономів, які виявили комету, що наближається до Землі. Вони намагаються попередити людство про небезпеку, яка може знищити планету. Проте люди зайняті лише собою, тому їм начхати.

Загадкове вбивство

Одружені герої Адама Сендлера та Дженіфер Еністон потрапляють у халепу. Вони вирушили в романтичну подорож на яхті, проте відпочинок перетворюється на криваву різню.

Тепер нью-йоркський поліціянт та його дружина-перукарка намагаються розкрити загадкове вбивство на борту яхти мільярдера.