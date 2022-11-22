Netflix назвал князя Ярослава Мудрого королем северной России в промо к сериалу Викинги: Вальхалла. Компания недавно озвучила дату сериала 12 января, но вкруг проекта уже разгорается скандал.

Так, чтобы подогреть интерес фанатов к новому сериалу, представители Netflix решили познакомить публику с героями, которые появятся на экранах. Так, среди персонажей показали и князя Ярослава Мудрого, которого назвали королем северной России.

King Yaroslav the Wise, the warrior ruler of Northern Russia, and uncle of both Olaf and Harald pic.twitter.com/UowwZZ62UY — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) November 21, 2022

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— Король Ярослав Мудрый, воин-правитель Северной России, дядя Олафа и Харальда, — сообщается в публикации от Netflix.

Известно, что стриминговая платформа позиционирует Викинги: Вальхалла как американский телесериал в жанре исторической драмы. Похоже, сценаристы в азах истории разобрались не до конца. Проект является спин-оффом к сериалу Викинги, который поразил публику еще в 2013 году.

Пользователи уже отреагировали на оскорбительную публикацию:

Netflix играет на пианино российской пропаганды.

Когда правил Ярослав, такой страны, как Россия, не существовало.

Ярослав Мудрый был великим князем киевским с 1019 года до своей смерти. В то время, когда России вообще не существовало. Киевская Русь — не Россия.

Впрочем, Netflix продолжает добавлять украинский контент на платформу. Теперь пользователи могут насладиться фильмами и сериалами с украинской озвучкой. 10 фильмов на Netflix на украинском языке — на Фактах ICTV.