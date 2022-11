Netflix назвал князя Ярослава Мудрого королем северной России в промо к сериалу Викинги: Вальхалла. Компания недавно озвучила дату сериала 12 января, но вкруг проекта уже разгорается скандал.

Так, чтобы подогреть интерес фанатов к новому сериалу, представители Netflix решили познакомить публику с героями, которые появятся на экранах. Так, среди персонажей показали и князя Ярослава Мудрого, которого назвали королем северной России.

King Yaroslav the Wise, the warrior ruler of Northern Russia, and uncle of both Olaf and Harald pic.twitter.com/UowwZZ62UY

— Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) November 21, 2022