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На Netflix вийшов містичний серіал 1899 від творців Пітьми

19 Листопада 2022, 14:32
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
1899 Netflix
Джерело: Netflix

На стримінговій платформі Netflix вийшов один з найочікуваніших серіалів року 1899 – від творців німецького серіалу Пітьма.

В центрі сюжету містичного серіалу – історія пасажирів пароплава, що сталася на зламі XIX та XX століть. Під час морської подорожі з Англії до Нью-Йорка судно Цербер перетинає Атлантику і йому починають надходити дивні радіосигнали.

Пізніше екіпаж помічає дрейфуючий корабель Прометей, який безвісти зник кілька місяців тому. Потім на борту починають відбуватися незрозумілі речі, які ставлять життя всіх членів екіпажу під загрозу.

Зараз дивляться

За задумом творців 1899 Барана бо Одара та Янт’є Фрізе, серіал буде побудований за принципом Пітьми і також складатиметься з трьох сезонів, об’єднаних єдиним сюжетом. Перший сезон налічує вісім епізодів тривалістю по 50 хвилин кожний.

Головні ролі виконали: Емілі Бічем, Анейрін Барнард, Андреас Пічман, Мігель Бернардо, Мазей Музяль, Розалі Крейг та інші.

Під час знімання використовували LED-екрани, які проєкціонували готові зображення. Подібне використовували у Мандалорці та інших проєктах Зоряних війн.

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