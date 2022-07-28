Стримінгова платформа Netflix продовжує посилювати підтримку України. На цьому наголосив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За словами чиновника, вони вели переговори з регіональним директором з публічної політики в Netflix Алексом Лонгом, і співпраця дала результати.

Наприклад, Netflix повністю залишив ринок Росії, а останніми місяцями помітно зросла кількість україномовного контенту всередині платформи. Стрімінгова платформа також згодна підтримувати українську кіноіндустрію – наразі йдеться про два проєкти.

Зараз дивляться

Американська корпорація разом із House of Europe та Українською кіноакадемією готові надати 100 стипендій по €1 тис. українським кінематографістам. Другий проєкт – навчальні сесії, у яких візьмуть участь міжнародні експерти. Подати заявку на участь можна на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії.

– Дякую за підтримку української кіноіндустрії! Сьогодні світ має бачити ще більше українського мистецтва. Бо воно справді неймовірне! – Заявив Ткаченко.

Щоправда, зараз платформа переживає не найкращі часи – за останні місяці Netflix втратив 1 млн користувачів. Відомо, що аналітики чекали на результати гірші. На тлі актуальних показників акції на платформу подорожчали на 10%. Причини втрати – незаконні використання акаунтами одразу кількома людьми, а також нестабільна економічна ситуація у світі.