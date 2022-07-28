Стриминговая платформа Netflix продолжает усиливать поддержку Украины. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По словам чиновника, они вели переговоры с региональным директором по публичной политике в Netflix Алексом Лонгом, и сотрудничество дало результаты.

К примеру, Netflix полностью покинул рынок России, а за последние месяцы заметно возросло количество украиноязычного контента внутри платформы. Стриминговая платформа также согласна поддерживать украинскую киноиндустрии — на сейчас речь идет о двух проектах.

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Американская корпорация вместе с House of Europe и Украинской киноакадемии готовы предоставить 100 стипендий по €1 тыс. украинским кинематографистам. Второй проект — обучающие сессии, в которых примут участия международные эксперты. Подать заявку на участие можно на сайтах House of Europe и Украинской кіноакадемии

— Спасибо за поддержку украинской киноиндустрии! Сегодня мир должен видеть еще большее украинское искусство. Ибо оно действительно невероятное! — заявил Ткаченко.

Правда, сейчас платформа переживает не лучшие времена — за последние месяцы Netflix потерял 1 млн пользователей. Известно, что аналитики ждали результатов похуже. На фоне актуальных показателей, акции на платформу подорожали на 10%. Причины потери — незаконные использования аккаунтами сразу несколькими людьми, а также нестабильная экономическая ситуация в мире.