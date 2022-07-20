Стрімінгова платформа Netflix втратила 1 млн глядачів за останні три місяці. І хоча у компанії настали не найкращі часи, аналітики чекали на гіршу ситуацію.

Відтік глядачів стався після розпалу пандемії, коли мільйони людей змушені залишатися вдома.

Падіння кількості підписників триває ще з початку 2022 року, хоча раніше аналітики вважали, що сервіс припинять використовувати 2 млн осіб. На тлі добрих показників акції компанії зросли на 10% у ціні.

Зараз дивляться

Загальний дохід Netflix за перший квартал 2022 року склав $7,97 млрд за очікуваних $8,04 млрд. На тлі цього інвесторів запевнили, що увага приділяється збільшенню доходів.

За 2022 рік акції платформи подешевшали на 67% – у компанії заявили, що причиною цього є незаконне використання акаунтів відразу кількома людьми, конкуренція, а також нестабільна економіка. Відомо, що вартість підписки Netflix в Україні коштуватиме €5 на місяць, і з осені 2021 року сервіс підтримує українську мову – це стосується як інтерфейсу, так і деяких серіалів як субтитрів.

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На тлі успіхів 4 сезону серіалу Дуже дивні справи, Netflix змусить клієнтів платити за друзів та близьких. У компанії хочуть, щоб за використання одного облікового запису кількома людьми довелося доплачувати. Послуга буде дешевшою, ніж базова передплата – в районі $2-3, залежно від тарифного плану.