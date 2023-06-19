Netflix розкрив подробиці другого сезону популярного серіалу Гра в кальмара. Так, у компанії показали тизер під час заходу Tudum 18 червня, а вихід заплановано на 2024 рік.

Головною фішкою продовження – це повернення Сон Гі Хуна, який був головним героєм першого сезону. Також у ролику показали і Фронтмена в масці, а також поліцейського, який шукає зниклого брата. Утім, режисер другого сезону Хван Дон Хек хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві.

У ролику навіть є стенд із голосуванням, яким скористалися на початку першого сезону – тоді більшість гравців проголосували за продовження гри. У другому сезоні Гри в кальмара буде і чоловік, який заманював людей у проєкт, пропонуючи легкі гроші.

Відомо, що зйомки продовження почнуться вже у 2023, а ось вихід заплановано на наступний рік. Раніше творець проєкту заявляв, що другий сезон Гри в кальмара буде масштабнішим за перший, на що і виділять набагато більше коштів.

Ще у квітні минулого року режисер Хван Дон Хек зізнався, що написав лише три сторінки сюжету для другого сезону Гри у кальмара і сподівається, що фанати побачать продовження до кінця 2024 року.