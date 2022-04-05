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Кіно та серіали

Написав 3 сторінки сюжету: режисер Гри в кальмара розповів про другий сезон

5 Квітня 2022, 13:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Игра в кальмара

Південнокорейський режисер Хван Дон Хьок розкрив подробиці другого сезону культового серіалу від Netflix Гра в кальмара. Так, автор зізнався, що ще не написав сценарій для продовження, і розповів про складнощі, з якими зіткнувся.

Хван Дон Хьок також спрогнозував термін виходу другого сезону.

– Мені потрібно працювати над продовженням – сподіваюся, що зможу показати його фанатам до кінця 2024 року, – заявив режисер на фестивалі MIPTV у Каннах.

Творець серіалу зізнався, що написав лише три сторінки сценарію для подальшого розвитку популярного проєкту.

Раніше він заявляв, що Гра в кальмара може стати його останньою роботою, оскільки протягом 7 місяців він переробляв сюжет для першого сезону, щоб він отримав екранізацію.

Спочатку, вся історія писалася під художній фільм, але у Netflix були інші плани з цього приводу, з чим вони й не помилилися – на момент виходу серіалу у вересні, він бив усі рекорди стрімінгової платформи, приносячи величезний прибуток компанії. Це дало зрозуміти режисеру, що глядачі жадають продовження.

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До того ж завдяки успіху серіалу Хван Дон Хьок отримав шанс зустрітися зі своїм кумиром Стівеном Спілбергом, який похвалив його.

– Спілберг сказав мені, що переглянув весь серіал за три дні, і заявив, що хоче вкрасти мій мозок, – додав сценарист.

Окрім другого сезону Гри в кальмара, режисер працює над іншим проєктом, який буде ще кровожерливішим. Йдеться про фільм Клуб убивць старих, але про нього мало подробиць.

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Джерело
Variety
Теги
Netflix , Серіал
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