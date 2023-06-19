Netflix раскрыл подробности второго сезона популярного сериала Игра в кальмара. Так, в компании показали тизер во время мероприятия Tudum 18 июня, а выход запланирован на 2024 год.

Главной фишкой продолжение — это возвращение Сон Ги Хуна, который был главным героем первого сезона. Также в ролике показали и Фронтмена в маске, а также полицейского, который ищет пропавшего брата. Впрочем, режиссер второго сезона Хван Дон Хек хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе.

В ролике даже есть стенд с голосованием, которым воспользовались в начале первого сезона — тогда большинство игроков проголосовали за продолжение игры. Во втором сезоне Игры в кальмара будет и мужчина, который заманивал людей в проект, предлагая легкие деньги.

Известно, что съемки продолжения начнутся уже в 2023, а вот выход запланирован на следующий год. Ранее создатель проекта заявлял, что второй сезон Игры в кальмара будет масштабнее первого, на что и выделят гораздо больше средств.

Еще в апреле прошлого года режиссер Хван Дон Хек признался, что написал всего три страницы сюжета для второго сезона Игры в кальмара и надеется, что фанаты увидят продолжение к концу 2024 года.