Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, які посіли третє місце у фіналі Євробачення 2024, прокоментували результати конкурсу.

Що сказали Alyona Alyona та Jerry Heil після результатів Євробачення 2024

Після оголошення результатів Євробачення 2024 представниці України подякували усім, хто за них голосував та вболівав.

– Друзі, ми нереально вдячні! Третє місце після такого голосування журі – ось, що може зробити об’єднаний народ. Щиро дуже-дуже вдячні! Вам всім, хто вболівав, поширював і голосував. І, звісно, всій нашій надзвичайно працьовитій та талановитій команді! – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Jerry Heil.

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Зазначимо, що переможцем Євробачення 2024 став представник Швейцарії Nemo. Він отримав 591 бал від глядачів та журі.

Друге місце посів представник Хорватії Baby Lasagna з результатом у 591 бал. Трійку лідерів закрили представниці України, які отримали 453 бали.

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil виступали у фіналі Євробачення під другим номером. Вони виконали пісню Teresa & Maria та зірвали бурхливі овації глядачів.