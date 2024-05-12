Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые заняли третье место в финале Евровидения 2024, прокомментировали результаты конкурса.

Что сказали Alyona Alyona и Jerry Heil после результатов Евровидения 2024

После объявления результатов Евровидения 2024 представительницы Украины поблагодарили всех, кто за них голосовал и болел.

— Друзья, мы нереально благодарны! Третье место после такого голосования жюри — вот, что может сделать объединенный народ. Искренне очень-очень благодарны! Вам всем, кто болел, распространял и голосовал. И, конечно, всей нашей чрезвычайно трудолюбивой и талантливой команде! — говорится в сообщении в Telegram-канале Jerry Heil.

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Отметим, что победителем Евровидения 2024 стал представитель Швейцарии Nemo. Он получил 591 балл от зрителей и жюри.

Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna с результатом в 591 балл. Тройку лидеров закрыли представительницы Украины, которые получили 453 балла.

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil выступали в финале Евровидения под вторым номером. Они исполнили песню Teresa & Maria и сорвали бурные овации зрителей.