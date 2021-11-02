Психолог и участник романтического реалити-шоу Холостячка 2 Роман Свечкоренко признался, был ли у него секс втроем. Также мужчина рассказал, как относится к знакомствам в социальных сетях.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories, Свечкоренко решил быть предельно откровенным и затронул довольно интимные темы. Так, кто-то из поклонников поинтересовался, был ли у Романа секс втроем, на что он ответил: “да”.

Также последовал вопрос, из которого очевидно, что Свечкоренко был с двумя девушками.

Поинтересовались поклонники и о том, как Роман относится к знакомствам в Instagram. Мужчина отметил, что против ничего не имеет.

— Я вообще склоняюсь к тому, что нет никаких рамок, где и как можно знакомиться. Если тебе с человеком комфортно, хорошо и интересно, какая разница, как вы познакомились? Социальные сети — это наша реальность и жизнь. Меня удивляют люди, которые к подобному относятся негативно, — подчеркнул он.

Напомним, Роман Свечкоренко покинул реалити-шоу Холостячка 2 в шестом выпуске. Мужчина боролся за сердце главной героини Златы Огневич, однако оказалось, что он официально не разведен со своей женой, с которой закончил отношения задолго до проекта.

Злата Огневич дала мужчине шанс и отметила, что ждет его возвращения, однако только после развода. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Роман Свечкоренко рассказал о “тайном” браке и возвращении на Холостячку.