Співак Володимир Дантес ледве стримав сльози, говорячи про українок, які зазнали насильства з боку російських окупантів.

Артист сказав, що не може стримувати себе, коли читає новини про жінок, що з ними відбувалося та що з ними робили окупанти.

– Коли ти дивишся якийсь фільм про війну, що відбувається у воєнний час, про зґвалтування, ти думаєш, що це просто жахіття, що залишилося десь у головах сценаристів і режисерів. Щоб люди бачили і ніколи цього не повторювалося, а виявляється, існують на землі люди, які можуть чинити так само, – сказав Володимир.

Він зазначив, що не може знайти жодного виправдання таким вчинкам будь-коли, а тим більше в 2022 році.

Раніше Володимир Дантес розповів, як перейшов на українську мову з початком повномасштабної війни. За словами музиканта, він завжди говорив російською мовою, оскільки сам родом із Харкова.

Каже, спочатку переживав, що припускатиметься помилок, однак після зрозумів, що цього боятися не потрібно. Хоче, щоб його шанувальники брали з нього приклад і не боялися.

Фото: Володимир Дантес