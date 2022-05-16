Певец Владимир Дантес едва сдержал слезы, говоря об украинках, которые подверглись насилию со стороны российских оккупантов.

— Когда ты смотришь какой-то фильм про войну, что происходит в военное время, про изнасилования, ты думаешь, что это просто ужасы, которые остались где-то в головах сценаристов и режиссеров. Чтобы люди видели и никогда этого не повторялось, а оказывается, существуют на земле люди, которые могут поступать так же, — сказал Владимир.

Он отметил, что не может найти никакого оправдания таким поступкам когда-либо, а тем более в 2022 году.

Ранее Владимир Дантес рассказал, как перешел на украинский язык с началом полномасштабной войны. По словам музыканта, он всегда говорил на российском языке, поскольку сам родом из Харькова.

Говорит, сначала переживал, что будет допускать ошибки, однако после понял, что этого бояться не нужно. Хочет, чтобы его поклонники брали с него пример и тоже не боялись.

Фото: Владимир Дантес