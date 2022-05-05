Співак Володимир Дантес в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-Новини розповів, чи потрібен під час повномасштабної війни гумористичний та розважальний контент.

За словами артиста, його потрібно робити якнайбільше, оскільки людям необхідна підтримка, незважаючи на весь той жах, що відбувається в нашій країні.

– Якщо ми зайдемо в TikTok або акаунти людей, які поїхали з гарячих точок, чи перебувають у Харкові… Люди все одно благають на щось відволіктися. Потрібно висміювати цю проблему, треба не ламатися. Якщо ми зламаємося зсередини, це те, чого і прагне наш ворог, – зазначив артист.

Він додав, що ворог намагається нас деморалізувати, дестабілізувати, але ми сміємося їм в обличчя, висміюємо їхню владу і все, що вони говорять.

Дантес зізнався, що йому подобаються меми, які роблять українці, хоч і не завжди знаходить у собі сили посміятися, але коли заходить до Instagram і бачить різноманітні жарти, розуміє, наскільки в нас сильні люди.

– Ми колись робили клабхаус із коміками з України, просто вихід, щоб люди могли слухати, як ми просто обговорюємо, хто як зустрів перший день, хто як вирушив у дорогу, хто зібрав якісь тривожні валізки. І ми сміємося з того, як ми – Та нічого не буде і хто зрештою з чим поїхав. Люди, коли зустрічаються із цим, бачать, що це не проблема, – поділився Володимир.

Каже, є й ті, хто проти сміху, але вважає, що добро не може існувати без гумору.

– Навіть якщо згадати нашого президента, коли він той президент (Володимир Путін, – Ред.) сидить у бункері і водить рукою, яка пройшла через мікрофон, увечері Володимир Олександрович зробив ось так – він у кінці відштовхнув мікрофон (сміється). Адже це так круто! Усі сміялися, бо всі зрозуміли, до чого це, – згадав Дантес.

Артист додав, на мозок не можна постійно давити лише проблемами, оскільки ми нація, яка вміє сміятися.

Фото: Володимир Дантес