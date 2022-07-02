Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон готовий долучитися до післявоєнного відновлення України.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. Також Бренсон розкритикував західні країни, зазначивши, що вони робили все до цього часу “трохи запізно”.

– Меседж, який я отримав від моєї поїздки в Україну, полягає в тому, щоб повернутися до західних країн і сказати, що немає сенсу по крапельці постачати зброю в Україну протягом наступних трьох років. Україна потребує такої ж кількості зброї, яку має Росія в Україні протягом трьох місяців. І це має бути зроблено терміново, – сказав Бренсон.

Підприємець пообіцяв докласти зусиль, щоб переконати деякі західні держави надавати Україні більше підтримки.

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Нагадаємо, що 29 червня Річард Бренсон приїхав до України та відвідав Гостомель Київської області. Там він цікавився аеродромом ДП Антонов і можливостями його відновлення.

Варто зазначити, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності та введення жорстких санкцій проти РФ.