Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Зустріч зірки та лідера країни відбулася на День Конституції України.

– Актор та режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та бачив, що таке російська агресія. Незабаром всю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей! – заявив Володимир Зеленський в Instagram.

Про те, що Пенн знову приїхав до України, стало відомо наприкінці червня. Він повернувся до нашої країни, щоб зняти кадри для документального фільму, який покаже світові, що справді відбувається під час війни. Актор покаже наслідки атаки та проживання в Ірпені та Бучі російських військових, які не лише зрівняли міста із землею, а й убивали мирних та беззбройних мешканців.

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Дата екранізації фільму про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, а також його назва, не повідомляються.

Раніше Пенн вже зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським – це було на початку березня. Тоді режисер заявив, що глава держави був народжений для цього, і безмежно зворушений зустріччю.