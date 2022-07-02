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Нет смысла по капельке поставлять оружие в Украину: Брэнсон раскритиковал западные страны

2 июля 2022, 18:45
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Річард Бренсон
Источник: Depositphotos

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон готов присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. Также Брэнсон раскритиковал западные страны, отметив, что они делали все до сих пор “немного поздно”.

– Месседж, который я получил от моей поездки в Украину, состоит в том, чтобы вернуться в западные страны и сказать, что нет смысла по капельке поставлять оружие в Украину в течение следующих трех лет. Украина нуждается в таком же количестве оружия, которое имеет Россия в Украине на протяжении трех месяцев. И это должно быть сделано срочно, – сказал Брэнсон.

Предприниматель пообещал приложить усилия, чтобы убедить некоторые западные государства оказывать Украине больше поддержки.

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Напомним, что 29 июня Ричард Брэнсон приехал в Украину и посетил Гостомель в Киевской области. Там он интересовался аэродромом ДП Антонов и возможностями его восстановления.

Следует отметить, что Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и введения жестких санкций против РФ.

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Теги
Війна в Україні Запад Підтримка України Ричард Брэнсон
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