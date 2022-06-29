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Мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі

29 Червня 2022, 14:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон приїхав до України та відвідав Гостомель Київської області.

У Гостомелі мільярдер цікавився аеродромом ДП Антонов і можливостями його відновлення. Про це повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко в Facebook.

Мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі / 3 зображення

Представники української влади розповіли засновнику Virgin Group про перспективи відновлення аеродрому та поділилися існуючими проєктами його реконструкції.

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Варто зазначити, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності та за жорсткі санкції проти РФ. Підтримував нашу країну Річард і в 2014 році.

Раніше в Україну знову приїхав Шон Пенн – голлівудський режисер та актор. Він відвідав Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російських бомбардувань. Мета візиту – зйомки документального фільму про російсько-українську війну.

28 червня Шон зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

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Фото: Тарас Думенко

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Гостомель Підтримка України Річард Бренсон
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