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Бункерний щур зовсім не думає: Єфросиніна пройшлася по брехні Путіна

1 Жовтня 2022, 10:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бункерний щур зовсім не думає: Єфросиніна пройшлася по брехні Путіна
Джерело: Маша Єфросініна

Ведуча Маша Єфросиніна рознесла брехню президента РФ Володимира Путіна про армію і мобілізацію. Вона побажала кривавому диктатору залишитися самотнім і якнайшвидше померти.

Висміяла Маша заяви про часткову мобілізацію, зазначивши, що вона тотальна і почалася до 21 вересня.

– Я про брехню. Навіть у брехунів є кодекс честі, якщо можна так сказати. Коли ти брешеш, і всі вже розуміють, що ти брешеш, закінчуй. Але ні, цей бункерний щур абсолютно не думає про те, що в нього сама демотивована армія в світі. Це армія алкоголіків, провінціалів і тих, хто не має навіть телевізора, – сказала Єфросиніна.

Висловилася ведуча і про” диванних експертів ” РФ, зазначивши популярні запити в Google від них – Як вибратися за кордон Росії, Як зламати руки-ноги тощо. Каже, – перевищили самі себе.

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– Бажаємо йому залишитися покинутим, щоб перетворитися на егоїстичне самотнє посміховисько, оскільки самотнє посміховисько – це мертве посміховисько. Чого весь український народ щиро йому і бажає, – підсумувала Маша.

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Володимир Путін Маша Єфросиніна
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