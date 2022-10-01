Ведуча Маша Єфросиніна рознесла брехню президента РФ Володимира Путіна про армію і мобілізацію. Вона побажала кривавому диктатору залишитися самотнім і якнайшвидше померти.
Висміяла Маша заяви про часткову мобілізацію, зазначивши, що вона тотальна і почалася до 21 вересня.
– Я про брехню. Навіть у брехунів є кодекс честі, якщо можна так сказати. Коли ти брешеш, і всі вже розуміють, що ти брешеш, закінчуй. Але ні, цей бункерний щур абсолютно не думає про те, що в нього сама демотивована армія в світі. Це армія алкоголіків, провінціалів і тих, хто не має навіть телевізора, – сказала Єфросиніна.
Висловилася ведуча і про” диванних експертів ” РФ, зазначивши популярні запити в Google від них – Як вибратися за кордон Росії, Як зламати руки-ноги тощо. Каже, – перевищили самі себе.
– Бажаємо йому залишитися покинутим, щоб перетворитися на егоїстичне самотнє посміховисько, оскільки самотнє посміховисько – це мертве посміховисько. Чого весь український народ щиро йому і бажає, – підсумувала Маша.