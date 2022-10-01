Ведуча Маша Єфросиніна рознесла брехню президента РФ Володимира Путіна про армію і мобілізацію. Вона побажала кривавому диктатору залишитися самотнім і якнайшвидше померти.

Висміяла Маша заяви про часткову мобілізацію, зазначивши, що вона тотальна і почалася до 21 вересня.

– Я про брехню. Навіть у брехунів є кодекс честі, якщо можна так сказати. Коли ти брешеш, і всі вже розуміють, що ти брешеш, закінчуй. Але ні, цей бункерний щур абсолютно не думає про те, що в нього сама демотивована армія в світі. Це армія алкоголіків, провінціалів і тих, хто не має навіть телевізора, – сказала Єфросиніна.

Висловилася ведуча і про” диванних експертів ” РФ, зазначивши популярні запити в Google від них – Як вибратися за кордон Росії, Як зламати руки-ноги тощо. Каже, – перевищили самі себе.

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