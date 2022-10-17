Ведущая Маша Ефросинина рассказала, что получает от россиян угрозы, а также высказалась об отказе от музыки страны-агрессора.

10 октября российские захватчики устроили масштабный ракетный обстрел Украины, после чего Ефросинина записала эмоциональное видеообращение, в котором объяснила разницу между нашими народами.

Говорит, после него получила много угроз от жителей РФ — 70% от всех сообщений. А примерно 30% — слова извинения.

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— Все эти просьбы простить обязательно с отсылкой на то, чтобы сообщение осталось конфиденциальным, Поскольку они боятся, что их посадят в тюрьму или что-то еще. Но мне все равно, честно говоря, — отметила Маша.

Добавляет, для нее было важно, чтобы эта стена непонимания происходящего была пробита еще месяцев 5-6 назад. Говорит, восемь месяцев — это уже слишком для того, чтобы ожидать, что у россиян что-нибудь включится или выключится.

— Сейчас мне совершенно одинаково… Единственное, чего я желаю сегодня, – то, чтобы они пережили то же, что переживает каждый украинец в течение этой кровопролитной террористической войны. Желаю каждому из них это почувствовать. И тогда пробьется их стена или нет, начнут ли они гражданскую войну, перегрызут друг друга… Мне, честно, плевать. Мне нет никакого дела, как вообще будет жить эта нация, если ее можно так назвать, – подчеркнула Ефросинина.

Также прокомментировала Маша и очередной призыв министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об отказе от русской культуры и исполнителей.

По словам ведущей, она не может представить себе человека, который будет слушать Тимати в машине.