Нет легкости: Тина Кароль сказала, что не может творить во время войны

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что не может сейчас творить.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что пока не может творить, поскольку нет легкости.

Исполнительница подчеркнула, что хочет писать песни, которые дают надежду.

— Я хочу, чтобы мы снимали фильмы, которые дают надежду. Я хочу, чтобы мы делали пьесы и так далее, которые дают надежду. Безусловно, мы верим в свою победу, поскольку мы на своей земле. Иначе невозможно. Это однозначно будет так, – подчеркнула Тина Кароль.

Она сказала, что сегодня мозг занят делами, которые не видны, но каждое маленькое дело приближает нас к единению и победе.

— Сегодня я не могу даже сесть за инструмент и нахожу голос, чтобы хотя бы спеть. То, что мы делаем ежедневно, – информируем, что так не может быть, – отметила артистка.

Также Тина Кароль обратилась к харьковчанам, подчеркнув, что гордится жителями и мэром Харькова.

— Он мужественный человек. Остался с людьми. Настоящий мужчина… Это праведники. Это люди, которые будут образцом для нас всегда и уже сейчас являются им, — сказала певица.

Более того, в прямом эфире телемарафона Тина Кароль пообещала ведущей Маричке Падалко после окончания войны — спонтанный победный концерт на Майдане Независимости в Киеве.

Вчера, 20 марта, Тина Кароль и другие звезды выступили на Atlas Arena в Лодзе. Открыла мероприятие гимном Украины семилетняя украинка Амелия Анисович.

Певица сказала, что для нее было очень важно, чтобы мечта маленькой девочки, которая пела в бомбоубежище, сбылась.

— Моя миссия была в том, чтобы ее реабилитировать и реабилитировать мир для нее, – отметила исполнительница.

Концерт на Atlas Arena транслировали по польскому, украинскому телевидению и еще в 50 странах.