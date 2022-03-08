Американська співачка, артистка Бродвея та виконавиця саундтреку з мультфільму Крижане серце Ідіна Мензел відгукнулася на пісню української дівчинки, яка ховається в бомбосховищі.

У мережі розлетілося відео, на якому маленька дівчинка Амелія в бомбосховищі співає пісню Отпусти и забудь із популярного мультика. Таким чином вона намагалася відволікти та розважити жителів в укритті.

Спів дівчинки зворушив користувачів мережі, тому ролик швидко став популярним. Його помітила і сама виконавиця саундтреку Ідіна Мензел.

Артистка зробила репост у своєму Twitter.

We see you. We really, really see you. ???????? https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

– Ми бачимо тебе. Ми дійсно, дійсно бачимо тебе, – написала Ідіна.

Уже 13-й день жителі українських міст змушені ховатися в бомбосховищах, побоюючись бомбардування. 24 лютого Росія напала на Україну.

За Україну виступають усі цивілізовані країни світу, всесвітньо відомі люди та бренди. Усі закликають президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

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