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Ми бачимо тебе: зірка Крижаного серця оцінила пісню української дівчинки з бомбосховища

8 Березня 2022, 16:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ідіна Мнзел
Джерело: Getty Images

Американська співачка, артистка Бродвея та виконавиця саундтреку з мультфільму Крижане серце Ідіна Мензел відгукнулася на пісню української дівчинки, яка ховається в бомбосховищі.

У мережі розлетілося відео, на якому маленька дівчинка Амелія в бомбосховищі співає пісню Отпусти и забудь із популярного мультика. Таким чином вона намагалася відволікти та розважити жителів в укритті.

Спів дівчинки зворушив користувачів мережі, тому ролик швидко став популярним. Його помітила і сама виконавиця саундтреку Ідіна Мензел.

Артистка зробила репост у своєму Twitter.

– Ми бачимо тебе. Ми дійсно, дійсно бачимо тебе, – написала Ідіна.

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Уже 13-й день жителі українських міст змушені ховатися в бомбосховищах, побоюючись бомбардування. 24 лютого Росія напала на Україну.

За Україну виступають усі цивілізовані країни світу, всесвітньо відомі люди та бренди. Усі закликають президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

Що відбувається на 13-ту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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