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2 млн злотих для України: Тіна Кароль та інші зірки виступили на Atlas Arena у Лодзі

21 Березня 2022, 06:16
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Концерт у Польщі Разом з Україною_Тіна Кароль

На Atlas Arena в Лодзі найвідоміші зірки польської та української музичної сцени взяли участь у концерті Разом з Україною.

Відкрила захід гімном України семирічна українка Амелія Анісович.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Далі із словами подяки до польського народу звернулась народна артистка України Тіна Кароль.

– Популярний польський актор та кінорежисер Анджей Северин зі сцени спрямував “Русский военный корабль” у належне місце, – переповідає посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Гучності емоціям, каже дипломат, додав Заповіт Шевченка, прочитаний обома мовами – українською та польською.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Концерт на Atlas Arena транслювали на польському, українському телебаченні та ще в 50 країнах.

У телеглядачів, зокрема, була можливість допомогти фонду підтримки України.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Загальна сума коштів, яку вдалось зібрати завдяки SMS-повідомленням, становить понад 2 млн злотих.

Джерело: Андрій Дещиця

Фото: Андрій Дещиця

Теги
Війна в Україні , Концерт , Новини Польщі , Польща , Російська агресія , Тіна Кароль , Україна
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