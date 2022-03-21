2 млн злотих для України: Тіна Кароль та інші зірки виступили на Atlas Arena у Лодзі

На Atlas Arena в Лодзі найвідоміші зірки польської та української музичної сцени взяли участь у концерті Разом з Україною.
Відкрила захід гімном України семирічна українка Амелія Анісович.
Далі із словами подяки до польського народу звернулась народна артистка України Тіна Кароль.
– Популярний польський актор та кінорежисер Анджей Северин зі сцени спрямував “Русский военный корабль” у належне місце, – переповідає посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Гучності емоціям, каже дипломат, додав Заповіт Шевченка, прочитаний обома мовами – українською та польською.
Концерт на Atlas Arena транслювали на польському, українському телебаченні та ще в 50 країнах.
У телеглядачів, зокрема, була можливість допомогти фонду підтримки України.
Загальна сума коштів, яку вдалось зібрати завдяки SMS-повідомленням, становить понад 2 млн злотих.
Джерело: Андрій Дещиця
Фото: Андрій Дещиця