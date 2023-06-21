Українська співачка Надя Дорофєєва випустила кліп на пісню Кохаю, але не зовсім, яку вона написала разом зі своїм коханим Мішею Кацуріним.

У ролику знялася тільки Надя – артистка активно рухається просторою кімнатою, виконуючи різноманітні танцювальні рухи в обтислих шортах і кофті оверсайз.

В Instagram Дорофєєва зізналася, що пісня була створена ще рік тому, але чекала вдалого моменту для релізу. Схоже, зізнання в коханні до Кацуріна в його день народження – вагома причина для випуску кліпу.

– Але такого в мене ще не було – ви вивчили слова задовго до релізу, назнімали майже 10 тис. роликів у TikTok, які зібрали понад 2,5 млн переглядів! – додала Надя.

Артистка також розповіла, що випустила позитивну пісню не просто так – у важкий час дуже важливо не накручувати себе після поганих новин.

– Відчуваю, що зараз треба писати і випускати такі пісні, які підніматимуть настрій. Так само як і перезавантажуватися, шукати позитивні емоції, щоб триматися і не збожеволіти від того, що відбувається щодня, – додала зірка.

Користувачі мережі вже відреагували на пісню і кліп Кохаю, але не зовсім:

Ну нарешті, ми втомилися від сумних пісень.

Тепер прибирання вдома буде під цей трек, дуже круто.

Це офігенно. Ну все, на повторі тепер постійно️. Надя, ти найкраща.

Приблизно так само відриваюся, коли слухаю цю пісню.

Нагадаємо, що реліз пісні та кліпу відбувся на тлі чуток навколо пари, мовляв, Дорофєєва і Кацурін одружилися. Раніше про це писали ЗМІ, але Надя заявила, що вперше про це чує.

Однак днями Дорофєєва засвітила обручку на безіменному пальці, коли цілувалася з Кацуріним і вітала його з днем народження.