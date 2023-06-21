Українська співачка Надя Дорофєєва випустила кліп на пісню Кохаю, але не зовсім, яку вона написала разом зі своїм коханим Мішею Кацуріним.
У ролику знялася тільки Надя – артистка активно рухається просторою кімнатою, виконуючи різноманітні танцювальні рухи в обтислих шортах і кофті оверсайз.
В Instagram Дорофєєва зізналася, що пісня була створена ще рік тому, але чекала вдалого моменту для релізу. Схоже, зізнання в коханні до Кацуріна в його день народження – вагома причина для випуску кліпу.
– Але такого в мене ще не було – ви вивчили слова задовго до релізу, назнімали майже 10 тис. роликів у TikTok, які зібрали понад 2,5 млн переглядів! – додала Надя.
Артистка також розповіла, що випустила позитивну пісню не просто так – у важкий час дуже важливо не накручувати себе після поганих новин.
– Відчуваю, що зараз треба писати і випускати такі пісні, які підніматимуть настрій. Так само як і перезавантажуватися, шукати позитивні емоції, щоб триматися і не збожеволіти від того, що відбувається щодня, – додала зірка.
Користувачі мережі вже відреагували на пісню і кліп Кохаю, але не зовсім:
- Ну нарешті, ми втомилися від сумних пісень.
- Тепер прибирання вдома буде під цей трек, дуже круто.
- Це офігенно. Ну все, на повторі тепер постійно️. Надя, ти найкраща.
- Приблизно так само відриваюся, коли слухаю цю пісню.
Нагадаємо, що реліз пісні та кліпу відбувся на тлі чуток навколо пари, мовляв, Дорофєєва і Кацурін одружилися. Раніше про це писали ЗМІ, але Надя заявила, що вперше про це чує.
Однак днями Дорофєєва засвітила обручку на безіменному пальці, коли цілувалася з Кацуріним і вітала його з днем народження.