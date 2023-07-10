Надя Дорофеева показала, как ее возлюбленный Михаил Кацурин играется со своими детьми. Звезда доказала, что мужчина очень любит своих наследников, а Надя не против к ним присоединиться в свободное время.

Так, в Instagram Дорофеева показала, что Кацурин устроил битву подушками с 6-летней Александрой и годовалым Иваном. Это его общие дети с Дашей Кацуриной, с которой он расстался в марте 2022 года, чем шокировал фанатов.

Также Михаил на своей странице показал интерес своих детей к музыке — они начали играть на синтезаторе, что не может не радовать ресторатора. Помимо бизнес-империи в кулинарии, Кацурин также тесно связан с музыкой. Из последнего — песня Дорофеевой Кохаю, але не зовсім, которую Надя написала вместе со своим возлюбленным.

Напомним, что пара постоянно проводят время вместе — в начале лета появились слухи, что Кацурин и Дорофеева поженились. Сначала о тайной свадьбе заявил один из блогеров. В это время в Киев также приезжала и мама артистки — вполне возможно, что на свадьбу.

На днях Надю и Михаила заметили в ЦПАУ. Это только подогрело слухи о женитьбе. На обсуждения отреагировала и сама артистка — она отшутилась, что пришли за субсидиями.