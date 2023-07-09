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Дорофєєву з Кацуріним “спіймали” в ЦНАПі: співачка розкрила причину

9 Липня 2023, 10:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Надю Дорофєєву та її коханого Михайла Кацуріна застали в ЦНАПі. Зірки сиділи за одним столиком і підписували папери – після здогадок фанатів Надя пояснила причину походу в центр надання послуг.

Так, Дорофєєва відреагувала на численні припущення прихильників і заявила, що вони з Мішею оформляли грошову виплату від держави.

– Не дають уже спокійно оформити субсидію, – коротко прокоментувала знімок співачка.

Дорофєєва

Нагадаємо, що знімок тільки підігрів чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна. На початку літа один із блогерів заявив, що пара таємно організувала цю церемонію, а гостей було не більше 70. Запрошеним довелося заклеїти камери на смартфонах, щоб приховати від суспільства весілля. Примітно, що нещодавно мама Наді приїжджала до Києва – не виключено, що заради цієї важливої події.

Уже після цього Дорофєєва засвітила обручку, коли вітала Кацуріна з днем народження.

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Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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