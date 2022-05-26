Співачка Тіна Кароль зізналась, що її батько, 64-річний Григорій Ліберман, вступив до лав тероборони, попри можливість виїхати з країни.

Поки артистка подорожує світом, бере участь у благодійних заходах і розповідає про війну, всі її рідні перебувають в Україні.

– Там живе моя родина та весь мій художній колектив. Вони чекають на мене. Звісно, ​​я не знаю, коли зможу їх відвідати. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити. Мій батько міг виїхати з країни в 64 роки, але хоче залишитися захищати Україну. Вступив до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Нелегко було це прийняти, – сказала Кароль в інтерв’ю TV Magazine.

Також Тіна зазначила, що війна дуже змінила її, оскільки вона зрозуміла, що може стояти на захисті інформаційного фронту.

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– Я вже не просто співачка, завдяки музиці я зрозуміла, що маю зброю. Я багато подорожую, без фіксованої адреси. Я їду, щоб розповісти про війну, що лютує, тому що люди повинні розуміти, що це стосується не лише нашої країни, а й усієї Європи та її майбутнього. М’яка сила приходить через культуру, яка говорить, хто ми є. Я зрозуміла, що можу нести голос за Україну, – поділилась Тіна.

Раніше Кароль розповіла, якого чоловіка бачить поряд із собою. За словами співачки, її обранець має захищати нашу країну.