Певица Тина Кароль призналась, что ее отец, 64-летний Григорий Либерман, вступил в ряды теробороны, несмотря на возможность выехать из страны.

Пока артистка путешествует по миру, участвует в благотворительных мероприятиях и рассказывает о войне, все ее родные находятся в Украине.

– Там живет моя семья и весь мой художественный коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их посетить. Как они себя чувствуют? Гнев и ужас. Но они продолжают как-то жить. Мой отец мог уехать из страны в 64 года, но хочет остаться защищать Украину. Вступил в добровольцы территориальной обороны. Это его решение. Нелегко было это принять, – сказала Кароль в интервью TV Magazine.

Также Тина отметила, что война очень изменила ее, поскольку она поняла, что может стоять на защите информационного фронта.

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— Я уже не просто певица, благодаря музыке я поняла, что у меня есть оружие. Я много путешествую, без фиксированного адреса. Я еду, чтобы рассказать о бушующей войне, потому что люди должны понимать, что это касается не только нашей страны, но и всей Европы и ее будущего. Мягкая сила приходит через культуру, которая говорит, кто мы. Я поняла, что могу нести голос за Украину, – сказала Тина.

Ранее Кароль рассказала, какого мужчину видит рядом с собой. По словам певицы, ее избранник должен защищать нашу страну.