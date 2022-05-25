Співачка Тіна Кароль сказала, якого чоловіка наразі бачить поряд із собою.

Днями артистка з’явилася на сцені в Лондоні на благодійному концерті. Там вона згадала і наших бійців, зазначив, що хотіла б поруч із собою бачити такого супутника.

– Ви знаєте, я довго думала про те, який мені зараз сподобався б чоловік. Якщо раніше можна було придивлятися до світського лева, то сьогодні мій герой має бути з автоматом, неголений і немитий. Ось такий підходить. Сьогодні наші захисники – найбажаніші чоловіки для шлюбу… Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш, – сказала Тіна Кароль перед своїм виступом.

Далі артистка виконала свою нову пісню, під яку на екрані з’являлися українські захисники, серед яких також був телеведучий Даніель Салем, хореограф Дмитро Дікусар та лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк.

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Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль з’явилася на Каннському фестивалі у сукні-вишиванці. Вартість такого вбрання понад 12 тис. грн.

На благодійному вечорі вона виконала пісню Намалюю тобі зорі.