Довгоочікуваний фільм Людина-павук: Додому шляху нема зібрав $587 млн ​​за перші вихідні. На сьогодні це один із найкращих дебютів в історії.

Картина стала третьою за успіхом прем’єри в історії кіно після двох інших супергеройських фільмів Marvel. На першому місці лишається картина Месники: Фінал з $1,2 млрд касових зборів, а на другому – Месники: Війна нескінченності з позначкою $640 млн.

Але пандемія не грає на руку новому фільму про Людину-павука: лідери змогли домогтися таких касових зборів завдяки виходу і в кінотеатрах Китаю, у той час як Додому шляху нема досі не має певної дати виходу на території країни.

На території США за перші вихідні картині вдалося зібрати $253 млн – раніше аналітики прогнозували заробіток на рівні $130-175 млн. Супергеройський фільм майже окупився на локальному ринку – Sony та Marvel Studios виділили $300 млн на виробництво та рекламу.

– Результати цього вікенду Людина-павук: Додому шляху нема з усього світу і перед безліччю проблем підтверджують неперевершений культурний вплив фільмів, коли вони створюються і продаються з далекоглядністю і рішучістю, – говорить Том Ротман, голова і головний виконавчий директор Sony Motion Picture.

Нагадаємо, що прем’єра фільму відбулася 13 грудня – критики добре оцінили Людину-павука: Додому шляху нема. На думку експертів, робота здатна зацікавити глядача, тримати його у напрузі та викликати емоції.