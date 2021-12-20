Долгожданный фильм Человек-паук: Нет пути домой собрал $587 млн за первые выходные. На сегодня это один из лучших дебютов в истории.

Картина стала третьей по успешности премьеры в истории кино после двух других супергеройских фильмов Marvel. На первом месте все еще картина Мстители: Финал с $1,2 млрд кассовых сборов, а на втором — Мстители: Война бесконечности с отметкой в $640 млн.

Но пандемия не играет на руку новому фильму о Человеке-пауке: лидеры смогли добиться таких кассовых сборов благодаря выходу и в кинотеатрах Китая, в то время как Нет пути домой все еще не имеет определенной даты выхода на территории страны.

На территории США за первые выходные картине удалось собрать $253 млн — ранее аналитики прогнозировали заработок на уровне $130-175 млн. Супергеройский фильм почти окупился на локальном рынке — Sony и Marvel Studios выделили $300 млн на производство и рекламу.

— Результаты этого уик-энда Человек-паук: Нет пути домой со всего мира и перед лицом множества проблем подтверждают непревзойденное культурное влияние фильмов, когда они создаются и продаются с дальновидностью и решимостью, — говорит Том Ротман, председатель и главный исполнительный директор Sony Motion Picture.

Напомним, что премьера фильма состоялась 13 декабря — критики хорошо оценили Человек-паук: Нет пути домой. По мнению экспертов, работа способна заинтересовать зрителя, держать его в напряжении и вызвать эмоции.