Українська співачка Ірина Федишин поділилася серією фотографій в купальнику.
Зірка опублікувала знімки, зроблені під час відпочинку в Туреччині, куди вона вирушила зі своїм чоловіком Віталієм і синами – Юрієм та Олегом. У кадрі Ірина постала в роздільному купальнику на тлі готелю та пальм.
– Кого сюди телепортувати? – написала Федишин під публікацією.
Шанувальники засипали артистку коментарями, зазначивши, що вона має чудовий вигляд.
- Яка красива.
- Ірино, ви прекрасні.
- Які фото!
- Із задоволенням виявилася б десь у теплих краях. Якби ще разом із вами.
- Яка ти чудова, Іро!
- Гарного відпочинку, красуня.
- Шикарна просто.
- Від такого ніхто не відмовиться. – Пишуть у коментарях Федишин.
Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ірина Федишин розкрила секрет своєї стрункості. Співачка зізналася, що головне – правильне та збалансоване харчування. Артистка наголосила, що в наш час про це знають усі, й, як показала практика, це справді дієво.
Також вона наголосила, що їсти потрібно часто, головне — не переїдати, а також постаратися виключити фастфуд, смажене та жирне зі свого раціону. Рекомендує співачка пити багато води.
Зранку Федишин радить випивати фреш. Ідеально – якщо він буде зроблений чоловіком.