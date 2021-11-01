Українська співачка Ірина Федишин поділилася серією фотографій в купальнику.

Зірка опублікувала знімки, зроблені під час відпочинку в Туреччині, куди вона вирушила зі своїм чоловіком Віталієм і синами – Юрієм та Олегом. У кадрі Ірина постала в роздільному купальнику на тлі готелю та пальм.

– Кого сюди телепортувати? – написала Федишин під публікацією.

Шанувальники засипали артистку коментарями, зазначивши, що вона має чудовий вигляд.

Яка красива.

Ірино, ви прекрасні.

Які фото!

Із задоволенням виявилася б десь у теплих краях. Якби ще разом із вами.

Яка ти чудова, Іро!

Гарного відпочинку, красуня.

Шикарна просто.

Від такого ніхто не відмовиться. – Пишуть у коментарях Федишин.

Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ірина Федишин розкрила секрет своєї стрункості. Співачка зізналася, що головне – правильне та збалансоване харчування. Артистка наголосила, що в наш час про це знають усі, й, як показала практика, це справді дієво.

Також вона наголосила, що їсти потрібно часто, головне — не переїдати, а також постаратися виключити фастфуд, смажене та жирне зі свого раціону. Рекомендує співачка пити багато води.

Зранку Федишин радить випивати фреш. Ідеально – якщо він буде зроблений чоловіком.