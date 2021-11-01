Украинская певица Ирина Федишин поделилась серией фотографий в купальнике.

Звезда опубликовала снимки, сделанные во время отдыха в Турции, куда она отправилась со своим мужем Виталием и сыновьями — Юрием и Олегом. В кадре Ирина предстала в раздельном купальнике на фоне отеля и пальм.

— Кого сюда телепортировать? — написала Федишин под публикацией.

Поклонники засыпали артистку комментариями, отметив, что она прекрасно выглядит.

Какая красивая.

Ирина, вы прекрасны.

Какие фото!

С удовольствием бы оказалась где-то в теплых краях. Если бы еще вместе с вами.

Какая ты прекрасная, Ира!

Хорошего отдыха, красотка.

Шикарная просто.

От такого никто не откажется. — Пишут в комментариях Федишин.

Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ирина Федишин раскрыла секрет своей стройности. Певица призналась, что главное — правильное и сбалансированное питание. Артистка отметила, что в наше время об этом знают все, и, как показала практика, это действительно действует.

Также она подчеркнула, что кушать нужно часто, главное — не переедать, а также постараться исключить фастфуд, жаренное и жирное со своего рациона. Рекомендует певица пить много воды.

Утром Федишин советует выпивать фреш. Идеально — если он будет сделан мужем.