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Невероятная: Ирина Федишин снялась в купальнике на фоне пальм

1 ноября 2021, 16:25 Каріна Зуєва
Ірина Федишин
Источник: Ірина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин поделилась серией фотографий в купальнике.

Звезда опубликовала снимки, сделанные во время отдыха в Турции, куда она отправилась со своим мужем Виталием и сыновьями — Юрием и Олегом. В кадре Ирина предстала в раздельном купальнике на фоне отеля и пальм.

— Кого сюда телепортировать? — написала Федишин под публикацией.

Поклонники засыпали артистку комментариями, отметив, что она прекрасно выглядит.

  • Какая красивая.
  • Ирина, вы прекрасны.
  • Какие фото!
  • С удовольствием бы оказалась где-то в теплых краях. Если бы еще вместе с вами.
  • Какая ты прекрасная, Ира!
  • Хорошего отдыха, красотка.
  • Шикарная просто.
  • От такого никто не откажется. — Пишут в комментариях Федишин.
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Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Ирина Федишин раскрыла секрет своей стройности. Певица призналась, что главное — правильное и сбалансированное питание. Артистка отметила, что в наше время об этом знают все, и, как показала практика, это действительно действует.

Также она подчеркнула, что кушать нужно часто, главное — не переедать, а также постараться исключить фастфуд, жаренное и жирное со своего рациона. Рекомендует певица пить много воды.

Утром Федишин советует выпивать фреш. Идеально — если он будет сделан мужем.

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