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Львівська принцеса: Ірина Федишин показала стильний осінній образ

4 Жовтня 2021, 15:36 Каріна Зуєва
Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин опублікувала відео, на якому показала свій осінній образ.

У кадрі виконавиця постала в білій сукні-сорочці та чорному шкіряному корсеті, який підкреслив її фігуру. На ногах у артистки – білі черевики на тракторній підошві, які дуже модні в цьому сезоні та чорні колготки. До слова, Ірина виглядає стильно.

У ролику Ірина йде вулицею, посміхається в камеру і навіть підтанцьовує.

– Як думаєте, де це я так прогулялася? Хто впізнав локацію? – запитала Федишин у підписників в Instagram.

Уважні шанувальники швидко розгадали місце, де знаходиться зірка – це Львів. Саме відео було знято біля оперного театру.

  • Гарний образ. І не важливо, де прогулялися, ви прикрашаєте будь-яке місце.
  • Ви львівська принцеса.
  • Ви як завжди маєте чудовий вигляд.
  • Красуня.
  • Чарівна, – пишуть користувачі мережі.

У вересні Ірина Федишин похвалилася урожаєм картоплі. Ексклюзивно для Фактів ICTV Ірина зняла відео з городу батьків, який розташований у Львові.

У кадрі співачка позує із зібраним урожаєм. Крім того, артистка показала коня, який допомагає родині.

Шанувальники співачки похвалили її сім’ю. А деякі зазначили, що навіть на городі Ірина має прекрасний вигляд.

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Ірина Федишин
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