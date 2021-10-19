Українська співачка Ірина Федишин в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розкрила секрет своєї стрункості. Артистка перебуває у чудовій фізичній формі, яку підкреслює за допомогою вбрання, та має прекрасне відчуття стилю.

За словами співачки, головний секрет – правильне та збалансоване харчування.

– Насправді все дуже просто. Я вживаю здорову їжу і думаю, що всі в наш час чудово знають, що це таке, оскільки багато про це говорять. І це насправді дієво, – зазначила Ірина.

Артистка сказала, що їсти потрібно часто, головне – не переїдати, а також постаратися виключити фастфуд зі свого раціону.

– Менше смаженого і фастфудів, побільше вареного, пареного, овочів і фруктів. Також потрібно багато пити і їсти невеликими порціями, але часто. Можна п’ять разів на день. Але на ніч переїдати не варто, – наголосила співачка.

Крім того, Ірина сказала, що ідеально вранці випити фреш.

– Якщо з ранку чоловік ще зробить фреш і поцілує, то настрій на весь день гарантовано. Квітну і пахну, – сміючись сказала Федишин.

Раніше ми писали, що Ірина Федишин показала свій осінній образ. Співачка поділилася відео, на якому постала в сукні-сорочці та чорному шкіряному корсеті.

В опублікованому ролику Ірина йде по вулиці, усміхається в камеру і навіть підтанцьовує.