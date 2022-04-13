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Нехай згорять у пеклі! Кондратюк показав снаряд, що влучив у його будинок

13 Квітня 2022, 09:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай згорять у пеклі! Кондратюк показав снаряд, що влучив у його будинок

Музичний продюсер Ігор Кондратюк показав снаряд, який влучив у його будинок під Києвом.

У Facebook чоловік оприлюднив фото, на якому показав, який “подарунок” через місяць після обстрілу від російських загарбників вдалося дістати саперам.

– Вчора (12 березня, – Ред.) сапери витягли те, що прилетіло до нашої оселі 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для Градів. Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни! – написав Кондратюк.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що російські загарбники зруйнували будинок Ігоря Кондратюка. Цього дня продюсер святкував ювілей, на щастя, їх із сім’єю не було вдома.

На фото, якими поділився Ігор, було видно, що снаряд пошкодив фасад будинку, вибив усі вікна та зруйнував огорожу.

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Фото: Ігор Кондратюк

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