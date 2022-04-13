Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк показал снаряд, который попал в его дом под Киевом.

В Facebook мужчина обнародовал фото, на котором показал, какой “подарок” спустя месяц после обстрела от русских захватчиков удалось достать саперам.

— Вчера (12 марта, — Ред.) саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для Градов. Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! — написал Кондратюк.

Напомним, 14 марта стало известно, что российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка. В этот день продюсер праздновал юбилей, к счастью, их с семьей не было дома.

На фото, которыми поделился Игорь, было видно, что снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

Фото: Игорь Кондратюк