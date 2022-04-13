Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Пусть сгорят в аду! Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

13 апреля 2022, 09:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть сгорят в аду! Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк показал снаряд, который попал в его дом под Киевом.

В Facebook мужчина обнародовал фото, на котором показал, какой “подарок” спустя месяц после обстрела от русских захватчиков удалось достать саперам.

— Вчера (12 марта, — Ред.) саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для Градов. Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! — написал Кондратюк.

Напомним, 14 марта стало известно, что российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка. В этот день продюсер праздновал юбилей, к счастью, их с семьей не было дома.

На фото, которыми поделился Игорь, было видно, что снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

Читайте также:
Ігор КондратюкРоссия для меня умерла: Кондратюк о войне в Украине и разрушенном доме

Фото: Игорь Кондратюк

Теги
Ігор Кондратюк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь